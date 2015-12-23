الصرف الصحى: الدفع بسيارات شفط لرفع المياه المتراكمة فى شوراع الإسكندرية

أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الشركة دفعت بسيارات الشفط لرفع المياه المتراكمة فى عدد من البؤر الساخنة التى تم الإبلاغ عنها صباح اليوم، الأربعاء.

وأشار نافع إلى أن المناطق الداخلية بالإسكندرية قد تعرضت بالأمس إلى هطول الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى تراكم المياه فى بعض المناطق مثل مناطق حى وسط أسفل كوبرى محرم بك وكوبرى أبيس، مؤكدا على أن الشركة تحرص على رفع المياه المتراكمة بالشوارع أولا بأول، والدفع بالسيارات الاحتياطى بالشركة بالإضافة إلى السيارات المنتشرة بالبؤر الساخنة فى مختلف الأحياء.

وكانت محافظة الإسكندرية، شهدت ارتفاع نسبى لمياه الأمطار منذ مساء أمس فى بعض شوارع المحافظة خاصة فى حى وسط وغرب، وذلك نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، على مناطق متفرقة من المحافظة خاصة شرق الإسكندرية يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة، وذلك ضمن موجة الطقس السيئ التى تضرب البلاد حاليا، وقد شهد طريق الكورنيش والطرق الرئيسية ارتباك مرورى شديد.