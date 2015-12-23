بالصور.. ندوة دينية بمسجد قوات الأمن بالفيوم بمناسبة المولد النبوى

عقدت بمسجد إدارة قوات الأمن التابع لمديرية أمن الفيوم، ندوة دينية بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، تحت إشراف اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم.

كان مدير أمن الفيوم قرر عقد ندوة دينية بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف للمجندين، وعقدت الندوة بمسجد إدارة قوات الأمن وحاضر فيها عدد من الأئمة بمديرية أوقاف الفيوم، وتناولوا الحديث حول أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام وضرورة الاقتداء والتأسى بأخلاقه وبمعاملاته وبإخلاصه فى القول والعمل،

>وحضرالندوة عدد كبير من الضباط والقيادات بإدارة قوات الأمن.

وأكد مدير أمن الفيوم أن ذلك فى إطار اهتمامه بتعميق الوعى الدينى لمجندى إدارة قوات الأمن.



>