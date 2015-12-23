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بالصور.. ثقافة الوادى الجديد تحيى احتفال مولد النبى بعرض "الليلة المحمدية"

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بالصور.. ثقافة الوادى الجديد تحيى احتفال مولد النبى بعرض "الليلة المحمدية" بالصور.. ثقافة الوادى الجديد تحيى احتفال مولد النبى بعرض "الليلة المحمدية"
أحيا فرع الثقافة الجماهيرية بالوادى الجديد ذكرى المولد النبوى الشريف بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم من خلال تقديم أوبريت الليلة المحمدية على مسرح قاعة على حريف بالخارجة بحضور عدد من قيادات المحافظة وكبار رجال الكنيسة والأنبا بقطر راعى كنائس الوادى الجديد.

وقال صلاح حسان مدير مديرية الثقافة الجماهيرية بالمحافظة فى تصريح صحفى أن هذا الأوبريت من تأليف وإخراج ناصر محسب وبمشاركة عدد من الفنانين بالوادى الجديد وطلاب مدرسة الخارجة الثانوية الفنية للبنات بالخارجة وذلك فى إطار احتفال فرع الثقافة الجماهيرية بالوادى الجديد بذكرى المولد النبوى الشريف.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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