بالصور.. ثقافة الوادى الجديد تحيى احتفال مولد النبى بعرض "الليلة المحمدية"

أحيا فرع الثقافة الجماهيرية بالوادى الجديد ذكرى المولد النبوى الشريف بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم من خلال تقديم أوبريت الليلة المحمدية على مسرح قاعة على حريف بالخارجة بحضور عدد من قيادات المحافظة وكبار رجال الكنيسة والأنبا بقطر راعى كنائس الوادى الجديد.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال صلاح حسان مدير مديرية الثقافة الجماهيرية بالمحافظة فى تصريح صحفى أن هذا الأوبريت من تأليف وإخراج ناصر محسب وبمشاركة عدد من الفنانين بالوادى الجديد وطلاب مدرسة الخارجة الثانوية الفنية للبنات بالخارجة وذلك فى إطار احتفال فرع الثقافة الجماهيرية بالوادى الجديد بذكرى المولد النبوى الشريف.
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