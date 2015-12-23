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بالصور.. بدء اليوم الثانى من اختبارات البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة

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بالصور.. بدء اليوم الثانى من اختبارات البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة بالصور.. بدء اليوم الثانى من اختبارات البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة
بدأ اليوم الأربعاء، اليوم الثانى من امتحانات قياس قدرات اللغة العربية والإنجليزية للمتقدمين للدورة الأولى من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب.

وأكد مسئولو المكتب الاعلامى لرئيس الجمهورية، أنه فى إطار التفاعل السريع من قبل البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب، تم اتاحة و توفير عدد من اللجان لاستيعاب الاعداد القادمة من جميع المحافظات و تسهيل عملية الاختبار خاصة لمن تخلفوا عن الالتزام بالموعد المحدد نظرا لمواعيد القطارات و وسائل التنقل المختلفة.

و فى إطار الاهتمام بذوى القدرات الخاصة، تم تخصيص لجان خاصة لهم و توفير كل الإمكانيات من أجهزة كمبيوتر و وجود مساعد لكل ممتحن منهم حتى يتمكنوا من أداء الاختبار على أكمل وجه.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


>- بالصور..مبادرة السيسى لتأهيل الشباب للقيادة تدخل حيز التنفيذ.. 3251 شابا يبدأون اختبارات القدرات فى مرحلة التصفيات النهائية.. ومكتب الرئيس يتابع سير الامتحانات أولا بأول.. و4 مراكز بالقاهرة للاختبارات
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