بالصور.. بدء اليوم الثانى من اختبارات البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة

بدأ اليوم الأربعاء، اليوم الثانى من امتحانات قياس قدرات اللغة العربية والإنجليزية للمتقدمين للدورة الأولى من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- بالصور..مبادرة السيسى لتأهيل الشباب للقيادة تدخل حيز التنفيذ.. 3251 شابا يبدأون اختبارات القدرات فى مرحلة التصفيات النهائية.. ومكتب الرئيس يتابع سير الامتحانات أولا بأول.. و4 مراكز بالقاهرة للاختبارات
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وأكد مسئولو المكتب الاعلامى لرئيس الجمهورية، أنه فى إطار التفاعل السريع من قبل البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب، تم اتاحة و توفير عدد من اللجان لاستيعاب الاعداد القادمة من جميع المحافظات و تسهيل عملية الاختبار خاصة لمن تخلفوا عن الالتزام بالموعد المحدد نظرا لمواعيد القطارات و وسائل التنقل المختلفة.
و فى إطار الاهتمام بذوى القدرات الخاصة، تم تخصيص لجان خاصة لهم و توفير كل الإمكانيات من أجهزة كمبيوتر و وجود مساعد لكل ممتحن منهم حتى يتمكنوا من أداء الاختبار على أكمل وجه.
>- بالصور..مبادرة السيسى لتأهيل الشباب للقيادة تدخل حيز التنفيذ.. 3251 شابا يبدأون اختبارات القدرات فى مرحلة التصفيات النهائية.. ومكتب الرئيس يتابع سير الامتحانات أولا بأول.. و4 مراكز بالقاهرة للاختبارات
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