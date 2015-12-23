رئيس جامعة بني سويف يلتقي نواب البرلمان عن المحافظة

استقبل الدكتورأمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، الأربعاء، بمكتبه أعضاء مجلس النواب المنتخبين من أبناء المحافظة بحضور الدكتورعلاء عبد الحليم مرزوق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورمنصور حسن عميد كلية الطب البشري, وهشام بشرى مدير المستشفى الجامعي، وأقام لقاء مفتوح معهم في قاعة مجلس الجامعة امتد لساعات؛ تعظيما لأهمية دور النواب في النهوض بالمحافظة وبصفة خاصة جامعة بني سويف.

واستعرض لطفي، خلال اللقاء، انجازات جامعة بني سويف في 2011 وحتى 2015 والخطط الإستراتيجية الموضوعة للنهوض بالجامعة خاصة بعد أن وصلت إلى 24 كلية بعد أن كانت 12 كلية فقط وارتفاع تصنيفها الدولي إلى أقل من 2700 بعد أن كانت تحتل المرتبة 19000 بين جامعات العالم ودخولها مرحلة التنافسية مع جامعات مصر.

وأضاف، أنه مخطط للجامعة الوصول إلى 30 كلية كأكبر جامعة تضم عدد كليات خاصة الفريدة من نوعها في مصر والشرق الأوسط مثل كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة بالإضافة إلى انجازات كبيرة تشمل خدمة المجتمع والبيئة وتكنولوجيا المعلومات والعلاقات الدولية وبعد حصول بعض كلياتها على الاعتماد والجودة والاعتراف بشهادات الجامعة في الخارج ودعم تصنيفها الدولي من خلال الخطط البحثية التي تتناول القضايا الإقليمية والقومية وتوجيه الأبحاث لخدمتها بالإضافة أيضًا إلى دور الجامعة في تكريم الشخصيات الهامة التي أضافت للعلم والإنسانية والمساهمة في تطوير المجتمع والارتقاء به وذلك في عيد العلم من كل عام.

وأشاد النواب، بالانجازات الكبيرة التي قام بها رئيس الجامعة خلال فترة رئاسته للجامعة، واهتمامه بكافة المجالات خاصة البحث العلمي وتشجيع النشر الدولي وأهميته وتحقيق أهدافها في زيادة في تصنيف الجامعة دوليا حيث أن أساس نجاح الأبحاث العلمية من خلال تحقيق الخطط الخمسية للجامعة والتي ساعدت في رفع مستوى الجامعة وتصنيفها الدولي وقد أبدى النواب استعدادهم الكامل للحصول على دراسات الجدوى من الجامعة في هذه المجالات والقيام بدورهم كنواب في توصيلها للوزراء المعنيين خاصة المالية والتخطيط وغيرها بما يساهم في تطور ورقي الجامعة.

وأبدى النواب، خلال اللقاء، استعدادهم التام للمساهمة في حل كل القضايا التي تتعلق بالجامعة ومتطلباتها ومطالبة رئيس الجامعة بمشاركتهم في العمل على تنفيذ ما تتطلبه الجامعة في مجالات البحث العلمي وحل أي معوقات خاصة فيما يتعلق بالمستشفى الجامعي هذا القطاع الطبي الهام في خدمة المجتمع والمشاكل التي تواجهه من نقص في الممرضات والموارد المالية مع مناقشة كل ما تم استعراضه من مجلس إدارة المستشفى وعميد الكلية ومدير المستشفى بالمطالبة بزيادة دعم المستشفى خاصة في التخصصات النادرة الموجودة بمستشفى الجامعة وغير الموجودة بالمحافظة منها المخ والأعصاب والقلب والأوعية الدموية.

وتقدم النواب، بالشكر الموصول لجمعية نهضة بني سويف التي ساهمت وتساهم بصفة مستمرة بدعم المستشفى الجامعي لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة بها هذا الصرح الطبي الكبير والهام.

جدير بالذكر، أن رئيس الجامعة دعا 5 أعضاء من نواب البرلمان بالانضمام إلى مجلس إدارة المستشفى الجامعي للتواجد عن قرب مع أعضائه والإلمام بما يدور بالمستشفى الجامعي ومتطلباته والمساهمة في تلبيتها كوسيط بين الجامعة ووزارة الصحة ولإزالة أي معوقات.

وأكد النواب، أهمية دورهم لدعم جامعة بني سويف ومستشفى الجامعة وزيادة موازنة المستشفى وحل مشكلة التمويل لدى وزارة المالية والصحة وضرورة التكاتف وعمل مجموعات عمل تخصصية من النواب كفريق عمل جماعي لتحقيق هذه الأهداف ككتلة برلمانية بعيدا عن العمل الفردي وكظهير قوي من بعضهم البعض والاستفادة من قوة الشباب وصوته داخل البرلمان.

من جانبه، أشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى ضرورة مشاركة النواب مع الجامعة في مجالات خدمة المجتمع وتنمية البيئة خاصة في المؤتمرات المزمع عقدها خلال الشهور القادمة عن الجامعة والصناعة في صناعات “الأسمنت والحديد والصلب والصناعات الثقيلة والنسيج والالكترونيات”، وإلقاء الضوء على قطاعات كثيرة أخرى.

كما استعرض، عميد كلية الطب، خلال اللقاء المشاكل الرئيسية التي تواجه المستشفى الجامعي والتي من أهمها مشكلة التمريض والتمويل وكيفية حلها، حيث أن حل هذه المشاكل سيؤدي إلى حل 90% من مشاكل الإجمالية للمستشفى. ومطلوب بشكل عاجل 100 ممرضة في أقل من شهر و250 ممرضة في أقل من ثلاثة شهور بالإضافة إلى مشكلة التمويل ومطلوب دعم وزارتي الصحة والمالية لهذا القطاع الحيوي والهام.