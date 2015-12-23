2015 في الجول - بايرن ميونيخ.. بداية سيئة واكتساح في الدوري مع تألق الصفقات

بداية 2015 لم تكن الأفضل لبايرن ميونيخ، ولكن في الموسم الجديد بات فريق جوسيب جوارديولا كالعادة في كل موسم المرشح الأبرز للتتويج بدوري أبطال إفريقيا.

العب مع في الجول - اختار أفضل 11 لاعبا في الدوري المصري في 2015

النصف الأول من 2015:

عاد بايرن ميونيخ من العطلة الشتوية متصدرا الدوري الألماني الذي كان شبه محسوم للبافاري ولكن بداية العام لم تكن جيدة فالهزيمة القاسية بأربعة أهداف لهدف أمام فولفسبورج كانت في المباراة الأولى في 2015.

وكانت تلك الهزيمة هي الأولى من 5 هزائم تعرض لها بايرن في 17 مباراة لعبهم في البوندزليجا الموسم الماضي والذي حسمه بفارق 10 نقاط عن فولفسبورج الوصيف في النهاية ليحقق لقب الدوري قبل أن يودع الكأس من نصف النهائي بالخسارة بركلات الترجيح أمام دورتموند.

كما ودع بايرن دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي أيضا بالخسارة أمام برشلونة بنتيجة 5-3 بمجموع المباراتين ليخرج البافاري ببطولة وحيدة من أصل 3 نافس عليهم في النصف الأول من العام.

استفتاء في الجول - شارك برأيك.. من أفضل معلق في 2015؟

الانتقالات الصيفية:

شهد الصيف الماضي وداعا أليما من جماهير بايرن ميونيخ لأحد أساطير الفريق وقائده باستيان شفاينشتايجر الذي رحل إلى مانشستر يونايتد ومعه رحل إلى الدوري الإنجليزي أيضا شيردان شاكيري منتقلا إلى ستوك سيتي.

وذهب دانتي إلى فولسفبورج بينما انتقل بيبي رينا إلى نابولي في إيطاليا وتم إعارة الشاب هويبرج إلى شالكه.

أما عن المنضمين فكان الجناح دوجلاس كوستا من شاختار الأوكراني ومعه المحارب أرتورو فيدال وزميله كومان من يوفنتوس الإيطالي كما دعم البافاري فريقه بثنائي شتوتجارت الحارس سفين أولريخ ولاعب الوسط جوشوا كيميش.

وكان إجمالي ما تم صرفه من خزائن البافاري هذا الصيف هو 86 مليون يورو بينما أنتعشت خزائنه بـ31.5 مليون يورو من عمليات بيع لاعبيه.

استفتاء جارديان - صلاح يتفوق على توتي وشفاينشتايجر وتشك بأفضل 100 لاعب في 2015

الموسم الجديد:

انطلق الموسم الجديد بخسارة الفريق للقب كأس السوبر الألماني وذلك بعد التعادل مع فولفسبورج 1-1 في المباراة والخسارة بركلات الجزاء الترجيحية ولكن الدوري الألماني بدأ بشكل متميز لبايرن ميونيخ كالعادة فتصدر الفريق البطولة منذ اليوم الأول محققا 15 انتصارا في 17 مباراة في مقابل هزيمة وتعادل وحيد كما صعد الفريق إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا متصدرا مجموعته بجانب الوصول لدور الـ8 من كأس ألمانيا.

لعبة في الجول - اختار أجمل هدف في العالم لعام 2015

2015 في الجول - صفقات لم تتم

إجمالا:

لعب بايرن ميونيخ 53 مباراة في 2015 في كل البطولات حقق الفوز في 37 مباراة منهم وتعادل في 6 مقابل 9 هزائم.

ولعب البافاري 34 مباراة في الدوري الألماني خلال العام محققا الفوز في 26 منهم وتعادل في مباراتين وخسر 6.

بينما في دوري الأبطال لعب الفريق 12 مباراة فاز في 8 وتعادل في واحدة وخسر 3.

وفي كأس ألمانيا لعب بايرن ميونيخ 6 مباريات في 2015 محققا الفوز في 4 والتعادل في مباراتين كسب واحدة وخسر الأخرى بركلات الجزاء الترجيحية.

بينما تعادل الفريق في مباراة كأس السوبر الألمانية بداية الموسم الحالي قبل أن يخسر بركلات الجزاء الترجيحية أيضا.

وسجل نجوم البافاري 132 هدفا في 2015 بينما اهتزت شباكهم في 40 مناسبة طوال العام.

استفتاء في الجول - من أفضل لاعب في العالم لعام 2015؟

أبرز اللاعبين:

من الصعب وضع لاعب بعينه كأبرز نجوم البافاري خلال العام لعدة أسباب منها طريقة لعب بيب جوارديولا التي تعتمد على كل عناصر الفريق مع تغير الخطة المستمر طوال العام باستخدامه لـ50 طريقة لعب وتشكيلة مختلفة في 52 مباراة إضافة إلى الإصابات التي ضربت معظم لاعبي الفريق طوال العام.

ولكن توماس مولر كان الأفضل رقميا بمشاركته في 51 مباراة في العام سجل خلاهم 31 هدفا وصنع 16 آخرين لزملائه ومن خلفه يأتي روبرت ليفاندوفيسكي الذي لعب 51 مباراة أيضا سجل خلالهم 38 هدف كأفضل هدافي البافاري في العام وصنع 12 هدفا آخر لزملائه.

وفي النصف الثاني من العام برز دوجلاس كوستا واحد من أفضل صفقات سوق الانتقالات الصيفية على مستوى العام حيث لعب 20 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 14.

لعبة في الجول - من أفضل فريق في عام 2015؟

2015 في الجول – 15 لقطة شكلوا عاما كرويا مثيرا