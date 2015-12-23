ضبط سيدة متهمة باستغلال الأطفال فى أعمال التسول بمحطة مترو شبرا

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات من ضبط إحدى السيدات لقيامها باستغلال أحد الأطفال فى أعمال التسول بمحطة مترو الأنفاق بشبرا الخيمة.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد وائل صديق مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بالواقعة.

وبعد الفحص تبين عثور "محمد ع. ح" 37 سنة سائق، ومقيم بعابدين، بعثوره على نجله الطفل "يوسف محمد" 13 سنة، والمتغيب عن المنزل منذ يوم 9/12/2015 حال خروجه من محطة مترو الأنفاق، حيث التقى بنجله المختفى مصادفةً، وقرر أنه منذ تغيبه عن المنزل تعرفت عليه إحدى السيدات البائعات بمترو الأنفاق حال تواجده بمحطة شبرا الخيمة لمترو الأنفاق واتفقت معه على العمل معها نظير أجر يومى إلا أنها قامت باستغلاله فى أعمال التسول داخل محطات المترو بدون مقابل، وأنها كانت تقوم باصطحابه معها فى نهاية اليوم إلى مقر سكنها بمنطقة الهرم بالجيزة.

وأدلى الطفل المذكور بأوصاف تلك السيدة، وبعرض صور المتسولين عليه تعرف على المدعوة "مروة ش. م" 26 سنة بدون عمل - ومقيمة بفيصل بالجيزة.

تم ضبط المذكورة حال دخولها محطة مترو أنفاق شبرا الخيمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بغرض استغلال الطفل المذكور فى أعمال التسول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.