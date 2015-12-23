أخبار عاجلة

اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
اليوم .. مجلس الأمن يعقد جلسة حول الضربة الأمريكية في سوريا -
الشرطة السويدية تغلق مبان حكومية في ستوكهولم عقب عملية الدهس -
السويد تعتقل مشتبها فيه بتنفيذ عملية الدهس في ستوكهولم -
بالصور.. 4 آلاف طفل يحتلفون بيوم اليتيم في "دريم بارك" -
«الذهب لا يصدأ».. صراع إنجليزي لضم «عجوز سندرلاند» -
«زيدان»: استمراري غير مؤكد.. ولا أعدكم بشيء للموسم المقبل -
العين الثالثة: حلقة الجمعة 07 إبريل 2017 -
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط سيدة متهمة باستغلال الأطفال فى أعمال التسول بمحطة مترو شبرا

Google+ Print
ضبط سيدة متهمة باستغلال الأطفال فى أعمال التسول بمحطة مترو شبرا ضبط سيدة متهمة باستغلال الأطفال فى أعمال التسول بمحطة مترو شبرا
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات من ضبط إحدى السيدات لقيامها باستغلال أحد الأطفال فى أعمال التسول بمحطة مترو الأنفاق بشبرا الخيمة.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد وائل صديق مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بالواقعة.

وبعد الفحص تبين عثور "محمد ع. ح" 37 سنة سائق، ومقيم بعابدين، بعثوره على نجله الطفل "يوسف محمد" 13 سنة، والمتغيب عن المنزل منذ يوم 9/12/2015 حال خروجه من محطة مترو الأنفاق، حيث التقى بنجله المختفى مصادفةً، وقرر أنه منذ تغيبه عن المنزل تعرفت عليه إحدى السيدات البائعات بمترو الأنفاق حال تواجده بمحطة شبرا الخيمة لمترو الأنفاق واتفقت معه على العمل معها نظير أجر يومى إلا أنها قامت باستغلاله فى أعمال التسول داخل محطات المترو بدون مقابل، وأنها كانت تقوم باصطحابه معها فى نهاية اليوم إلى مقر سكنها بمنطقة الهرم بالجيزة.

وأدلى الطفل المذكور بأوصاف تلك السيدة، وبعرض صور المتسولين عليه تعرف على المدعوة "مروة ش. م" 26 سنة بدون عمل - ومقيمة بفيصل بالجيزة.

تم ضبط المذكورة حال دخولها محطة مترو أنفاق شبرا الخيمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بغرض استغلال الطفل المذكور فى أعمال التسول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365