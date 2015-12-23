القبض على عامل بشركة كهرباء يدير شبكة دعارة داخل شقة بالإسكندرية

نجحت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة العميد شريف التلوانى، فى ضبط عامل يدير مسكنه لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة.

وردت معلومات للرائد عمرو نعيم والرائد أسامة جمعة ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة، تفيد قيام "إبراهيم. خ" بإدارة شقة كائنة شارع أبو بكر الصديق دائرة قسم شرطة سيدى جابر لأعمال الدعارة واستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز مقابل أجر مادى يتقاضاه نظير ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط كلاً من "إبراهيم. خ" 56 سنة عامل بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء مقيم دائرة قسم محرم بك "المأذون بضبطه"، و "أمل .ع " 23 سنة بدون عمل مقيمه دائرة قسم أول المنتزه "ممارسة دعارة – تلبس"، و"محمد. م" 43 سنة عامل حرفى مقيم دائرة قسم أول المنتزه "راغب متعة – تلبس".

تم ضبط الثانية والثالث عراه تماماً داخل إحدى غرف الشقة فى حالة اختلاط جنسى، وضبط 23 قرص منشط جنسى، و6 قرص مخدر، وعدد 3 واقى ذكرى ومبلغ 1150 جنيهاً، ومبلغ 100 دولار إسترلينى، وربع دينار ليبى، ومبلغ 6000 دينار جيف يوغوسلافى، ومبلغ 20000 ليرة تركى، و ورقة مالية فئة المائة جنيه، وآخرى فئة العشرون جنيه "مقلدين"، وواحد دولار كندى "مقلد"، وعدد 4 هاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة سيدى جابر وجارى العرض على النيابة.