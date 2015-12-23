الرئيس يتبادل برقيات التهنئة مع أمراء وملوك الدول الإسلامية والعربية بمناسبة المولد النبوي

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو وملوك وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف .

وأعرب الرئيس في برقياته للزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهانيه بهذه الذكرى العطرة داعيًا الله تعالى أن يعيدها عليهم وعلى شعوبهم وسائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات .

و بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى برقيات التهنئة بمناسبة ذكرى المولد الشريف إلى مسلمي مصر المغتربين .

وتلقى الرئيس السيسى برقيات تهنئة بهذه المناسبة الكريمة الى كبار رجال الدولة ، معربين فيها عن خالص تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصرنا الحبيبة بدوام العزة والرفعة .