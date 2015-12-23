كيف تخبرين زوجك بحملك في ليلة رأس السنة؟

فلسطين _ سيدتي وطفلك

الخبر السعيد الذي تتلهفين في اختيار توصيله لزوجك وشريك حياتك، تصادف أن عرفته في ليلة رأس السنة، فقد أجريت اختباراً منزلياً، وثبت حملك لأول مرة وربما بعد انتظار، وربما ذهبت إلى طبيبتك لتفاجئك بالخبر المنتظر، فاحترت ما بين الفرحة واللهفة كيف تخبرين شريك العمر ونصفك الحلو بالخبر؟

الليلة هي ليلة رأس السنة، فعليك اختيار إحدى هذه الأفكار؛ لكي تكون لديك حين تقررين أن تخبري زوجك بأنك حامل وبأن ولي العهد سيحل على البيت خلال عام 2016، هذه الأخبار انتقتها لك «سيدتي نت» مع خبيرة الإتيكيت نيفين عثمان حيث قدمتها لك مع الأمنيات السعيدة:

• أعدي ملابس حمراء وارتديها في ليلة رأس السنة، واطلبي من زوجك أن يتناول هدية مغلفة من كيس هدايا بابا نويل، وحين يفتحها سيجد بها دمية صغيرة على شكل بيبي.

• زيني شجرة رأس السنة بدمى صغيرة لمواليد في حركات مختلفة وألوان ملابس مختلفة.

• إذا كنت تنتظرين مولودك الثاني، ولديك ولد فزيني الشجرة بدمى على شكل بيبي أنثى؛ لأن البنت تشتهى مثل الولد.

• العكس مع المطلوب بيبي ولد إذا كان لديك بنتاً أولى.

• يمكنك أن تزيني البيت أيضاً بالدمى والبالونات المرسوم عليها الأطفال.

• أعدي أدوات طعام ثالثة على المائدة مع الشموع والكعكة حين تستعدين لإطفاء أنوار الغرفة؛ للاحتفال بدقات الساعة.

• اكتبي على تي شيرت عبارة «هل تحب أن تكون بابا»؟

• ارسمي على كأس صيني جديد صورة بيبي، وقدميه لزوجك في ليلة رأس السنة مع رقم السنة 2016.

• ضعي أغاني مرحة خاصة بالمواليد في «سي دي» واسمعيها معه.

• ابحثي عن ملابس واسعة مرسوم عليها نجمة حمراء، والبسي قطعة واحدة، وامشي بها مشية الحوامل فسوف يفهم ذلك.

• يمكنك دعوة أطفال العائلة في تلك الليلة للاحتفال معك إذا كنت حاملاً للمرة الأولى؛ ليشعر بما ينتظره من مشاعر حميمية.

• احضري صندوقاً به شجرة صغيرة، وعليه ورقة صغيرة هي نتيجة تحليل الحمل، واطلبي منه أن يفتحها بعد دقات الساعة الثانية عشرة.