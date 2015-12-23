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استغلي تخفيضات العام الجديد لشراء حاجيات مولودك المنتظر

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للسيدات الحوامل يمكنكن استغلال تخفيضات نهاية العام لشراء حاجيات طفلك المنتظر سواءً من الأثاث كالأسرّة وملحقاتها أو الملابس، خصوصاً إذا كنتِ تعرفين جنس المولود، وحتى لا تتعبي نفسك في البحث عن محلات التخفيضات وفرنا لك مجموعة منها، وهي كالتالي:


· سنتربوينت
يقدم تخفيضات وتنزيلات تصل لغاية 70%، ويمكنك معرفة مواقع وفروع المحل من خلال الرابط التالي:
http://mall.sayidaty.net/sa/shops/s/%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B...


· نيولوك
يقدم تخفيضات وتنزيلات من 20% إلى 60%، ويمكنك معرفة مواقع وفروع المحل من خلال الرابط التالي:
http://mall.sayidaty.net/sa/shops/s/%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%8...


· آيكونك
يقدم خصومات تصل إلى 70%، ويمكنك معرفة مواقع وفروع المحل من خلال الرابط التالي:
http://mall.sayidaty.net/sa/shops/s/%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-Iconi...


· بوسيني
يمكنك الحصول على قطعة مجانية عند شرائك قطعتين من المحل، ويمكنك معرفة مواقع وفروع المحل من خلال الرابط التالي:
http://mall.sayidaty.net/sa/shops/s/%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A...


· هوم سنتر
يقدم تخفيضات وتنزيلات تبدأ من 20% وحتى 50%، ويمكنك معرفة مواقع وفروع المحل من خلال الرابط التالي:
http://mall.sayidaty.net/sa/shops/s/%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%8...


· سانريو
احصلي على قطعة مجاناً لكل قطعتين من مشترياتك من معارض سانريو، ويمكنك معرفة مواقع وفروع المحل من خلال الرابط التالي:
http://mall.sayidaty.net/sa/shops/s/%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-Sanri...


· سبلاش
يقدم المحل خصومات تصل إلى 60%، ويمكنك معرفة مواقع وفروع المحل من خلال الرابط التالي:
http://mall.sayidaty.net/sa/shops/s/%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-Splas...

· جاست كيدينغ
عروض وتخفيضات تصل إلى 75%، ويمكنك معرفة مواقع وفروع المحل من خلال الرابط التالي:
http://mall.sayidaty.net/sa/shops/26705-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%83%...

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