دراسة: تناول الوجبات الخفيفة ليلاً والنوم بعدها قد يدمر الذاكرة

حذرت الكثير من الدراسات والأبحاث الطبية من الأضرار الصحية الخطيرة الناجمة عن تناول الطعام فى وقت متأخر من الليل والنوم بعدها، حيث ثبت أنها ترفع على المدى البعيد فرص الإصابة بالأزمة القلبية، هذا بخلاف السمنة واضطرابات الجهاز الهضمى.

وكشفت مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس الأمريكية، أن تناول الوجبات الخفيفة خلال منتصف الليل له تأثيرات صحية ضارة على المخ، وذلك حسبما أظهرت التجارب التى أجريت على فئران المعمل.

وأوضح الباحثون أن تناول "السناكس" فى وقت متأخر من الليل، وبالتالى لجوء الجسم إلى هضم الطعام أثناء النوم قد يدمر منطقة "الحصين hippocampus" بالمخ والمسئولة عن تخزين الذاكرة الجديدة، وكما تقل أيضاً قدرة المخ على استعادة الذاكرة المخزنة به.

وأضاف الباحثون أن هذه النتائج خطيرة جدًا، ويجب أن ينتبه لها بشكل خاص الأشخاص الذين يعملون أثناء الليل لأنهم الأكثر عرضة لاتباع هذا السلوك الغذائى الضار.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "e-Life"، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الجارى.