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مباحث بركة السبع تضبط عاطلين أثناء قيامهما بسرقة رأس ماشية بالمنوفية

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مباحث بركة السبع تضبط عاطلين أثناء قيامهما بسرقة رأس ماشية بالمنوفية مباحث بركة السبع تضبط عاطلين أثناء قيامهما بسرقة رأس ماشية بالمنوفية
تمكنت مباحث مركز بركة السبع بمساعدة الأهالى من ضبط عاطلين حال قيامهما بسرقة رأس ماشية تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية من الرائد أحمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة بركة السبع يفيد تلقيه بلاغا من (نبيل.ص) والمقيم دائرة المركز، بتمكنه بمساعدة الأهالى من ضبط كل من (أحمد.ف)، و(منير.س) المقيمان بدائرة مركز قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك أثناء قيامهما بسرقة رأس ماشية من الحظيرة خاصته.

وأضاف أنه كان برفقتهم آخر مجهول بالسيارة رقم 70067 نقل غربية وفر هاربا، وبمواجهة المتهمين أنكرا ما نسب إليهما، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير عن الواقعة المحضر رقم 58 أحوال مركز بركة السبع وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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