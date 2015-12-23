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بالصور.. ضبط عاملين بحوزتهما 40 ألف قرص مخدر بمطروح قبل تهريبها للصعيد

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بالصور.. ضبط عاملين بحوزتهما 40 ألف قرص مخدر بمطروح قبل تهريبها للصعيد بالصور.. ضبط عاملين بحوزتهما 40 ألف قرص مخدر بمطروح قبل تهريبها للصعيد
تمكنت الخدمة الأمنية المعينة بنقطة تفتيش كمين الكيلو 20 شرق مدينة مرسى مطروح، من ضبط عاملين من محافظتى أسيوط وسوهاج، وبحوزتهما صندوقين ورقيين بداخلهما 40 ألف قرص مخدر، كانا يحاولان تهريبها من محافظة مطروح إلى الصعيد.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً، اليوم الأربعاء، بضبط "على ا م " مواليد 1979، عامل، مقيم أسيوط، و"مصطفى ع ر" مواليد 1979، عامل مقيم سوهاج، أثناء استقلالهما السيارة رقم 2193 ج ب هـ ماركة شيفرولية، بيضاء اللون قيادة الأول، وبحوزتهما 4000 شريط لعقار التامول المخدر بإجمالى 40 ألف قرص.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والسيارة لنقل وتوزيع المضبوطات، وجارِ تطوير المناقشة مع المتهمين، لمعرفة أبعاد نشاطهم الإجرامى، وتحرر عن ذلك المحضر جنايات مطروح للعرض على النيابة العامة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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