مصرع شخص وإصابة 3 فى تصادم سيارتين بطريق السخنة البحر الأحمر

استقبلت مستشفى السويس العام صباح اليوم، 3 مصابين وآخر جثة هامدة على خلفية تصادم سيارتين ملاكى بطريق السخنة البحر الأحمر.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس صباح اليوم، إخطارا من إدارة تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام قرية الحجاز بطريق السخنة البحر الأحمر، وأسفر الحادث عن مصرع رجل وإصابة 3 آخرين وتم نقلهم إلى مستشفى السويس العام.

قال مصدر أمنى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن قوات الأمن تمكنت من رفع مخلفات الحادث الذى أدى إلى توقف الطريق أكثر من 30 دقيقية، موضحا أن الطريق يسير بشكل طبيعى حاليا، وجارى تحرير محضر وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.