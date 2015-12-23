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طالبان يطعنان زمليهما بمطواة لرفضه إعطائهما هاتفه المحمول بالمنوفية

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طالبان يطعنان زمليهما بمطواة لرفضه إعطائهما هاتفه المحمول بالمنوفية طالبان يطعنان زمليهما بمطواة لرفضه إعطائهما هاتفه المحمول بالمنوفية
تجرد طالبان بمدينة منوف من مشاعر الإنسانية عندما قاما بالتعدى على زمليهما بمطواة وطعنه وإصابته إصابات بالغة بسبب رفضه إعطائهما هاتفه المحمول لإجراء مكالمة، وتم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمد عبد الصمد رئيس مباحث قسم شرطة منوف بوصول (مصطفى.م) طالب ومقيم دائرة القسم إلى مستشفى منوف العام مصاباً بـجرح طعنى بالجانب الأيسر أعلى البطن، وأسفل الصدر من الخلف، واشتباه نزيف بالبطن والصدر.

وبالانتقال والفحص وسؤاله اتهم كل من (عبدالرحمن.ى) ومقيم دائرة القسم، (محمد.م) مقيم دائرة القسم بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة (مطواة) وإحداث إصابته لمشادة بينهما بسبب طلبهما منه هاتفه المحمول لإجراء مكالمة ورفضه ذلك أثناء سيره بدائرة القسم والاستيلاء على هاتفه المحمول، تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين والهاتف المحمول وبمواجهتما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتحرر المحضر رقم 42 جنح أحداث قسم منوف لسنة 2015.

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مصر 365