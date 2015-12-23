تعرف على لاعب الزمالك الجديد - جوكر وماكينة عرضيات تحتاج للضبط

رمزي خالد هو لاعب وسط مهاجم يبلغ من العمر 24 عاما. يجيد اللعب تحت المهاجمين وعلى طرفي الملعب كجناح كما يجيد أداء الأدوار الدفاعية مما أهله للعب دور الظهير في الكثير من مباريات الاتحاد الموسم الماضي الذي شهد تألقه وظهوره على الساحة.

وأعلن رئيس الاتحاد السكندري محمود مشالي توصله لاتفاق ينتقل بموجبه لاعبه رمزي خالد لنادي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية القادمة بمبلغ 2.5 مليون جنيه.

تعرف على تفاصيل الصفقة

بدأ مشواره في الدوري الممتاز موسم 2012\2013 مع بتروجيت ولعب هذا الموسم مباراتين أمام المقاولون العرب والاتحاد السكندري بدأ احدهما وشارك في الأخرى كبديل.

ثم انتقل في العام التالي لفريق الشرقية في دوري الدرجة الثانية قبل أن يجذب مستواه أنظار مسؤولي الاتحاد وينتقل لزعيم الثغر بداية موسم 2014\2015 الذي بدأ فيه رحلة تألقه في الدوري الممتاز.

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لعب في الموسم الماضي 30 لقاء لم يسجل خلالها أي هدف لكنه صنع ثلاثة أهداف ويرجع ذلك لاعتماد مدربي الاتحاد عليه في مركز الظهير الأيمن والأيسر نظرا للنقص في المركزين وإجادته اللعب بهما. ولفت أداؤه نظر إدارتي الأهلي والزمالك كما تردد وجود عرض من سبورتنج لشبونة لضمه.

كما يقدم هذا الموسم مستوى ثابتا مع الاتحاد في 6 مباريات شارك بهم إذ سجل هدفا أمام المقاولون العرب ولم يصنع أي أهداف لكنه يساهم بشكل فعال في ثبات مستوى الاتحاد الذي يحتل المركز الرابع في الدوري برصيد 16 نقطة من 8 مباريات.

شاهد الهدف:

أرقامه هذا الموسم:

86 تمريرة صحيحة قصيرة من أصل 109 بدقة 79% بمعدل 18 تمريرة قصيرة في المباراة.

9 تمريرات طويلة صحيحة من أصل 19 بدقة 47% بمعدل 3 تمريرات طويلة في المباراة.

7 عرضيات صحيحة من أصل 46 بدقة 15% أي بمعدل 7.5 عرضية في المباراة.

إفساد للهجمات 8 مرات بمعدل 1.4 مرة في المباراة.

24 استخلاصا للكرة بمعدل 4 مرات في المباراة.

11 مراوغة ناجحة بمعدل 1.9 مراوغة في المباراة.

11 محاولة على المرمى منهم مرتين بين القائمين والعارضة.

حصل على 14 خطأ وارتكب 8 أخطاء.

وبانتقاله للزمالك سيدعم أكثر من مركز وسيكون ورقة رابحة إذ يمكن أن يكون ظهيرا أيمن بديلا لحازم إمام مما يتيح لعمر جابر التركيز في مركزه في خط الوسط دون الحاجة للمداورة بينه وبين حازم في مركز الظهير الأيمن.

كما يمكن أن يحل أزمة الظهير الأيسر وعدم استقرار مدير فني على اسم معين بين حمادة طلبة ومحمد عادل جمعة وشريف علاء الذي لم يشارك حتى الآن.

ويستطيع أن يقدم الإضافة الهجومية في حالة مشاركته على الأطراف أو ضمن الثلاثي الهجومي تحت رأس الحربة في خطة ماركوس باكيتا مدرب الزمالك.