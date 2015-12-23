أخبار عاجلة

اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
اليوم .. مجلس الأمن يعقد جلسة حول الضربة الأمريكية في سوريا -
الشرطة السويدية تغلق مبان حكومية في ستوكهولم عقب عملية الدهس -
السويد تعتقل مشتبها فيه بتنفيذ عملية الدهس في ستوكهولم -
بالصور.. 4 آلاف طفل يحتلفون بيوم اليتيم في "دريم بارك" -
«الذهب لا يصدأ».. صراع إنجليزي لضم «عجوز سندرلاند» -
«زيدان»: استمراري غير مؤكد.. ولا أعدكم بشيء للموسم المقبل -
العين الثالثة: حلقة الجمعة 07 إبريل 2017 -
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سفر وعودة 1019 مصريًّا وليبيًّا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

Google+ Print
سفر وعودة 1019 مصريًّا وليبيًّا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة سفر وعودة 1019 مصريًّا وليبيًّا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة
أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1019 مصريًّا وليبيًّا، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 644 إلى الجانب الليبى، بينهم 234 مصريا و410 ليبيين.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 375 بينهم 301 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و74 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن، إلى 114 ألفا و358 مصريًّا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365