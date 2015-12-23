سفر وعودة 1019 مصريًّا وليبيًّا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1019 مصريًّا وليبيًّا، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 644 إلى الجانب الليبى، بينهم 234 مصريا و410 ليبيين.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 375 بينهم 301 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و74 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن، إلى 114 ألفا و358 مصريًّا.