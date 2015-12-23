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شرطة التموين تضبط 3 أطنان لحوم فاسدة و38 ألف لتر سولار وبنزين مدعم

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شرطة التموين تضبط 3 أطنان لحوم فاسدة و38 ألف لتر سولار وبنزين مدعم شرطة التموين تضبط 3 أطنان لحوم فاسدة و38 ألف لتر سولار وبنزين مدعم
وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار، وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية، وضبط حركة الأسواق لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط 6 قضايا مواد بترولية ضبط خلالها 38235 لتر بنزين وسولار، و15 قضية أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 568 أسطوانة و3 قضايا دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت 12,350 طن و63 قضية مخالفات مخابز و16 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة و48 قضية فى مجال الغش التجارى.

كما تم ضبط 272 قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين) و13 قضية فى مجال اللحوم والطيور والأسماك بمضبوطات بلغت (3,335 طن) و7 قضايا فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر و13 قضية فى مجال السلع مجهولة المصدر و6 قضايا فى مجال الأعلاف والأسمدة بمضبوطات بلغت (3,400 طن أعلاف وأسمدة زراعية).

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مصر 365

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