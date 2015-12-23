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عبور 273 شاحنة بضائع مصرية بين مصر وليبيا عبر منفذ السلوم

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عبور 273 شاحنة بضائع مصرية بين مصر وليبيا عبر منفذ السلوم عبور 273 شاحنة بضائع مصرية بين مصر وليبيا عبر منفذ السلوم
أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، إجراءات سفر ووصول 273 شاحنة بضائع مصرية، من وإلى الجانب الليبى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قال اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى اليوم، الأربعاء، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم البرى، رصدت إنهاء إجراءات سفر 142 شاحنة محملة بالبضائع المصرية، وعودة 131 شاحنة مصرية، من الجانب الليبى، عقب تفريغ حمولاتها من البضائع، بمنفذ مساعد ومدينة طبرق، والعودة دون التوغل فى الأراضى الليبية، حفاظا على سلامة وحياة سائقى الشاحنات ومساعديهم المصريين.

وأشار مدير أمن مطروح، إلى أنه تم التنبيه على كافة الخدمات بشدة اليقظة والتأهب، لمواجهة أية طوارئ تفرضها تطورات الموقف داخل الأراضى الليبية، واستنفار كافة الأجهزة الأمنية بالمنفذ.


>سفر وعودة 153 شاحنة بضائع مصرية من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم
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سفر وعودة 117 شاحنة بضائع مصرية من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم
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>عودة ودخول 297 شاحنة بضائع من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم
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مصر 365

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