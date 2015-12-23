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"تموين الإسكندرية"تضبط سلعا غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة مكبرة

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"تموين الإسكندرية"تضبط سلعا غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة مكبرة "تموين الإسكندرية"تضبط سلعا غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة مكبرة
قام اللواء نادر جنيدى مدير أمن الإسكندرية بالإشراف على حملة تموينية مكبرة شارك فيها ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية وضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

وتم ضبط كل من "حسن.م"، 40 سنة، المدير المسئول عن محل طيور لحيازته 357 كجم دواجن بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"حنفى.ع"، 35 سنة، بائع، لحيازته وعرضه للبيع 198 عبوة عصائر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"عيد.م"، 38 سنة، صاحب محطة وقود "بدون ترخيص" لقيامه بتجميع "3500" لتر سولار مدعم بقصد إعادة بيعه بأزيد من السعر الرسمى، و"سعيد.ج"، 30 سنة، صاحب فرش لحيازته وعرضه للبيع "1540" صاروخ ألعاب نارية أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.

كما قام ضباط الإدارة بالتنسيق مع مديرية التموين بالمرور على المطاحن بمنطقة حى وسط الإسكندرية وتم تحرير 18 محضر سحب عينات لإرسالها لمعامل التحليل بوزارة التموين بيانها كالتالى (7عينة دقيق بلدى، 7 عينة قمح معد للطحن- 4 عينة ردة ناعمة.

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مصر 365

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