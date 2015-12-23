ميناء الأدبية بالبحر الأحمر يستقبل 7آلاف طن بضائع قادمة من جدة

757 راكبا و285 شاحنة يغادرون ميناء سفاجا

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الأدبية يستعد اليوم الأربعاء، لاستقبال السفينة "أو إم أورديوم"، وعلى متنها 7 آلاف طن بضائع داخل حاويات قادمة من جدة.>يغادر ميناء سفاجا اليوم العبارة مسرة وعلى متنها 736 راكبا و33 سيارة و61 شاحنة والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 60 شاحنة و10ركاب والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 80 شاحنة و11 راكبا والسفينة الحرية 2 وعلى متنها 84 شاحنة.

على جانب آخر، شهد ميناء سفاجا بالأمس استقبال العبارة مسرة وعلى متنها 420 راكبا و31 سيارة و18 شاحنة والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 61 شاحنة و32 سيارة و10ركاب والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 95 شاحنة و32 سيارة و81 راكبا والسفينة الحرية 2 وعلى متنها 79 شاحنة و7 ركاب.

892 راكبا منهم 450 معتمرا يغادرون ميناء نويبع

>يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة وعلى متنها 624 راكبا منهم 89 معتمرا و2 باص عمرة و46 سيارة منها 44 سيارة تصدير و2 باص جيت، والسفينة بريدج وعلى متنها 50 شاحنة، كما تغادر العبارة برنسيسة وعلى متنها 41 راكبا والسفينة بريدج وعلى متنها 40 شاحنة.

كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 591 راكبا، منهم 135 معتمرا و3 باص عمرة و1 سيارة، والعبارة برنسيسة وعلى متنها 126 راكبا و1 سيارة والسفينة بريدج وعلى متنها 45 شاحنة، كما غادر الميناء العبارة ايلة وعلى متنها 851 راكبا منهم 450 معتمرا و10 باص عمرة و3 شاحنات و1 سيارة والسفينة بريدج وعلى متنها 31 شاحنة.