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محافظ الدقهلية:ميكنة قرارات الإزالة لمنع التلاعب فيها ووقف حوافز المسئولين

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محافظ الدقهلية:ميكنة قرارات الإزالة لمنع التلاعب فيها ووقف حوافز المسئولين محافظ الدقهلية:ميكنة قرارات الإزالة لمنع التلاعب فيها ووقف حوافز المسئولين
طالب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، رؤساء مجالس المدن والمحليات، بمراجعة كافة قرارات الإزالة الصادرة لمنع التلاعب فيه، مؤكدا أن القرارات سوف تكون مميكنة خلال الفترة القادمة لإيقاف التلاعب بالأوراق والقضاء على الحيل الفاسدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده للتنفيذيين بديوان عام المحافظة، بحضور هناء عبد العزيز، السكرتير المساعد، كما طالب إمام بتيسير إجراءات استخراج التراخيص المطلوبة بمشاريع النفع العام، كما قرر وقف جميع الحوافز والجهود غير العادية لجميع رؤساء الوحدات المحلية ومديرى الإدارات والديوان وكل من هو مسئول عن الخطة الاستثمارية.

وطالب المحافظ بعمل ندوات تثقيفية شاملة بكافة المواقع الشبابية والتجمعات فى مراكز الشباب والمعاهد الأزهرية والمساجد والكنائس، كما طالب برفع مستوى الشارع أمام المركز الإقليمى للدم بمنطقة الشيخ حسانين لحمايته من الأمطار.

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