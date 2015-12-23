لاعب باتشوكا يتنكر في زي ' دارث فيدر ' أثناء تقديمه

"مباراة لإثبات الذات وتهدئة الأجواء" سيكون هذا هو الشعار الذي سيخوض به ماركوس باكيتا المدير الفني للزمالك مباراته مع الفرسان أمام غزل المحلة.

ويستضيف الزمالك منافسه غزل المحلة يوم الأربعاء في افتتاح الجولة العاشرة من الدوري المصري بملعب بتروسبورت.

ويدخل الزمالك المباراة وهو في رصيده 13 نقطة يحتل بهم المركز السابع، فيما يأتي المحلة في المركز الـ17 وقبل الأخير بثلاث نقاط فقط.

ويخوض بطل الثنائية المحلية الموسم الماضي المباراة بعد تعرضه للهزيمة في الجولة الماضية أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف لهدفين.

هزيمة جعلت رئيس الزمالك مرتضى منصور ينفجر ويؤكد أن هناك مؤامرة تحكيمية على ناديه وعقد بسببها مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء ووجه العديد من الطلقات تجاه وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات ().

ويستعرض FilGoal.com أبرز 3 تحديات تواجه الزمالك أمام غزل المحلة.

عودة باسم

عاد باسم مرسي للظهور في قائمة الزمالك للمباراة بعد فترة غياب بسبب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لفترة كبيرة (طالع قائمة الزمالك).

ويعود باسم للظهور مع الزمالك بعدما تعرض خلال الفترة الماضية للعديد من الانتقادات بسبب اهتزاز مستواه وغيابه عن تسجيل الأهداف.

فقبل توقف الدوري شارك مهاجم الزمالك في أربع مباريات لكنه لم يسجل أي هدف أو يصنع.

وآخر مباراة سجل فيها مهاجم الزمالك هدفا في الدوري كان ذلك أمام طلائع الجيش في شهر يوليو الماضي.

وبالتالي يرغب باسم بعد تهدئة الأجواء والخلافات مع مرتضى منصور في العودة لهز شباك منافسي الزمالك مرة أخرى والتأكيد على قدرته باستعادته لمستواه.

الهروب من ظل فيريرا

خاض باكيتا المباراة الأولى له في قيادة الزمالك بطريقة 4-2-3-1 ولكنه قرر أمام طلائع الجيش العودة لطريقة سلفه جوزفالدو فيريرا واللعب بـ4-3-3.

وأمام المحلة سيكون على باكيتا الاستقرار على طريقته التي سوف يكمل بها مشواره مع الزمالك خلال الفترة المقبلة.

هل سيواصل الاعتماد على طريقة فيريرا لحين تعرفه بشكل أكبر على لاعبي الزمالك والدوري المصري بشكل عام، أم أنه سيعود لطريقته الأولى؟

هزيمتان متتاليتان

آخر مرة تعرض فيها الزمالك لهزيمتين متتاليتين في الدوري كان ذلك في الموسم قبل الماضي وبالتحديد في الدورة الرباعية التي أٌقيمت لتحديد بطل المسابقة.

ففي الدورة الرباعية خسر الزمالك في مباراته الأولى في القمة أمام الأهلي بهدف دون رد، قبل أن يسقط بعد ذلك أمام سموحة بهدفين لهدف.

ولا يود باكيتا في بدايته مع الزمالك أن يسقط مرتين بشكل متتالي ليحقق رقما سلبيا مما يجعله يتعرض لانتقادات كبيرة في بداية مهمته مع الزمالك.