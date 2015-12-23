لاعب باتشوكا يتنكر في زي ' دارث فيدر ' أثناء تقديمه

تنكر المدافع الأمريكي عمر جونزالز في ملابس دارث فيدر، أحد شخصيات فيلم "حرب النجومStar Wars " خلال تقديمه رسميا كلاعب جديد في صفوف باتشوكا المكسيكي.

ووصل المدافع الدولي الذي كان يلعب في صفوف لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي الليلة الماضية إلى صالة الإعلام في مقر النادي بملابس الشخصية السينمائية وكان في استقباله رئيس الفريق خيسوس مارتينيز.

وقال جونزالز لدى تقديمه لوسائل الإعلام "أريد اللعب بشكل جيد مع كل زملائي وسوف أبذل قصارى جهدي.. أريد تحقيق الفوز في المباريات وحصد البطولات وإهداء كل ذلك للمشجعين".

ووصف مارتينيز جونزالز بأنه نجم مميز بالنسبة لجمهور دوري كرة القدم الأمريكي وسلط الضوء على إنجازاته مع منتخب الولايات المتحدة بقيادة المدرب الألماني يورجان كلينسمان.

وتابع اللاعب الدولي "أشعر أنني في حالة جيدة.. أنا مستعد.. التأقلم سيكون صعبا بعض الشيء بالنسبة لي.. ولكنني شخص أعمل بقلبي وسأكون جيدا للغاية".

وإلى جانب جونزالز، تم تقديم الكولومبيين ستيفان ميدينا وأوسكار فابيان موريلو والبرازيلي لوكاس سيلفا، وجميعهم تنكروا في شخصيات من فيلم "حرب النجوم".

ويأتي تقديم هؤلاء اللاعبين قبيل إنطلاق مرحلة إياب الدوري المكسيكي (كلاوسورا 2016)" في الثامن من يناير/كانون ثان المقبل.