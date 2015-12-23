القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقات السيارات بمركز أبو المطامير بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقات السيارات بمركز أبو المطامير.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين قيام كلاً من "ع.ا.ع" 35 سنة عاطل و"و.م.ا" 27 سنة عاطل و"ا.ش.ز" 30 سنة عاطل و"ع.م.ا" 27 سنة عاطل، ومقيمين قرية كوم الفرج أبو المطامير بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم يتزعمه الأول تخصص فى سرقات السيارات بالطرق العامة بأسلوب المغافلة متخذين من مدينة أبو المطامير مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الأول والثانى، وضبط بحوزة الثانى سلاح نارى بندقية خرطوش تركى الصنع و6 طلقات من ذات العيار، وجارى تحرير المحضر اللازم تمهيدا لعرضه على النيابة.

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