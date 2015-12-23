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ضبط هاربين من أحكام بالمؤبد فى الإسكندرية

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ضبط هاربين من أحكام بالمؤبد فى الإسكندرية ضبط هاربين من أحكام بالمؤبد فى الإسكندرية
تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة باب شرقى، من ضبط "السيد .ا"- 18سنة طالب مقيم دائرة قسم شرطة سيدى جابر محكوم عليه فى القضية جنايات القسم "شروع فى قتل" غيابياً بالسجن المؤبد.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة أول الرمل، من ضبط "أحمد .م" – 28 سنة عامل مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى القضية جنايات القسم "مخدرات" غيابياً بالسجن المؤبد، وجار التنفيذ عليه.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة اللبان، من ضبط " شعبان .ى" - 28 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12، وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وتحرر المحضر جنايات القسم، وجار العرض على النيابة.

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