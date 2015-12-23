ضبط هاربين من أحكام بالمؤبد فى الإسكندرية

تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة باب شرقى، من ضبط "السيد .ا"- 18سنة طالب مقيم دائرة قسم شرطة سيدى جابر محكوم عليه فى القضية جنايات القسم "شروع فى قتل" غيابياً بالسجن المؤبد.إعلان - Ads إعلان - Ads
كما تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة أول الرمل، من ضبط "أحمد .م" – 28 سنة عامل مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى القضية جنايات القسم "مخدرات" غيابياً بالسجن المؤبد، وجار التنفيذ عليه.
كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة اللبان، من ضبط " شعبان .ى" - 28 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12، وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وتحرر المحضر جنايات القسم، وجار العرض على النيابة.