مقاتلات التحالف العربى تقصف مواقع الحوثيين وصالح فى تعز اليمنية

شنت مقاتلات التحالف العربى الأربعاء غارات جوية مستهدفة مواقع للحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح بمحافظة تعز 257 كم جنوب صنعاء باليمن.

وقالت مصادر محلية أن مقاتلات التحالف قصفت مواقع الحوثيين وقوات صالح فى مديرية المسراخ، ومواقع أخرى فى منطقة الغفيرة بمديرية المعافر.

وبحسب المصادر، فإن دوى انفجارات عنيفة سمعت وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من على المواقع المستهدفة، دون أن تتضح الخسائر التى خلفها القصف على الفور.

فى غضون ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة بين الحوثيين، وقوات الجيش الوطنى والمقاومة فى مديرية المسراخ وسط تقدم نوعى للمقاومة على مواقع كانت فى قبضة الحوثيين وقوات صالح.

وما تزال الاشتباكات مستمرة حتى الان ويستخدم فيها الطرفان الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بحسب المصادر ذاتها.

وتدور مواجهات مسلحة فى تعز منذ نحو تسعة أشهر، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة، بينهم مدنيون، وبحسب ائتلاف الإغاثة الإنسانية فى المحافظة، فإن المواجهات خلفت خلال الشهر الماضى 101 قتيل من المدنيين و1617 جريحاً توزعت بين عمليات قنص وقصف "مليشيات الحوثى وصالح".

>من جهته قال المجلس العسكرى بتعز إن الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى كلف العميد صادق سرحان بتشكيل لواء عسكرى مهمته تحرير المحافظة من ميليشيات جماعة الحوثيين وصالح التى تسيطر على أجزاء كبيرة من المدينة والمحافظة.

>وأوضح المركز الإعلامى للمجلس -فى تقريره اليومى عن سير العمليات العسكرية فى المحافظة- أن هادى عقد عدة اجتماعات فى عدن مع قيادة المقاومة والمجلس العسكرى بتعز خلال الأيام الماضية وناقشوا خطة جديدة لرفع الحصار عن المدينة وتحريرها ووجه بتشكيل لواء جديد يجمع قوات الجيش الوطنى وأفراد المقاومة بهدف تنظيم عملية تحرير تعز.

>وطلب الرئيس من قيادات المنطقة العسكرية الرابعة بتجهيز المعدات العسكرية للمعركة من ضمنها أسلحة ثقيلة من المدرعات والدبابات والمدافع فى الوقت الذى يتلقى مئات من أفراد المقاومة تدريبات عسكرية فى قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج ومعسكرات الجيش الموالى للشرعية جنوب مدينة تعز.

>وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتى للخطة الجديدة لتحرير المدينة التى تشهد معارك طاحنة منذ أشهر وهى تحظى بدعم قوات التحالف العربى.

>وعلى صعيد المعارك، أكد المركز الإعلامى أن 17 من عناصر الميليشيات قتلوا وأصيب 22 فى المعارك وقصفت طائرات التحالف أمس فيما قتل عنصران من المقاومة وأصيب 22، بالإضافة إلى مقتل اثنين من المدنيين وإصابة 17 نتيجة القصف العشوائى للميليشيات للأحياء السكنية بالمدينة.

>وأشار إلى أن الطائرات قصفت مواقع للميليشيات فى مقر اللواء 35 بمفرق المخا ومعسكر الدفاع الجوى بالمخا غرب المدينة

>ومديرية حيفان شمال تعز ومديرية الراهدة على الحدود مع محافظة لحج.

>وأضاف أن الميليشيات فجرت مبنى إذاعة تعز فى حى ثعبات شرق المدينة مما أدى إلى إتلاف جميع أجهزته ومحتوياته التى حافظت عليها المقاومة طوال الفترة الماضية كما فجرت مدرسة ابراهيم عقيل بالكامل فى منطقة الحبيل جوار جامعة تعز.

>ومن ناحية أخرى، أعلن ائتلاف الاغاثة بمدينة تعز فى تقريره عن الوضع فى المدينة عن مقتل 101 وجرح 1617 من المدنيين خلال شهر نوفمبر الماضى نتيجة لعمليات القنص على المشاة والقصف العشوائى على الأحياء السكنية ومن بين القتلى 28 طفلا و6 سيدات وإصابة 181 طفلا و175 سيدة معظم إصابتهم خطيرة.

كما قال مسئول محلى أن مسلحين مجهولين قتلوا بالرصاص ضابطا فى جيش اليمن برتبة عقيد وقياديا فى المقاومة الجنوبية فى عدن الليلة الماضية فى أحدث عملية اغتيال فى سلسلة اغتيالات شهدتها المدينة الجنوبية يعتقد أن اسلاميين متشددين وراءها.

وقال المسئول أن المسلحين فتحوا النار على سيارة يستقلها القيادى بالمقاومة الجنوبية جلال العوبلى والعقيد الذى لم تعرف هويته فى حى دار سعد فى شمال عدن مما أدى إلى مقتلهما.

>