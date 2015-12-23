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مقتل شخصين وإصابة 9 فى انفجار عبوة ناسفة جنوبى بغداد فى العراق

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مقتل شخصين وإصابة 9 فى انفجار عبوة ناسفة جنوبى بغداد فى العراق مقتل شخصين وإصابة 9 فى انفجار عبوة ناسفة جنوبى بغداد فى العراق
أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل، منذ قليل، بسقوط قتيلين و9 جرحى فى انفجار عبوة ناسفة فى منطقة المعامل جنوبى بغداد فى العراق.

وعلى جانب آخر، كان قد أعلن العقيد ياسر الدليمى، المتحدث باسم شرطة الأنبار العراقية، أمس الثلاثاء، عن وصول خمسة أفواج قتالية من مقاتلى عشائر الأنبار للسيطرة على الأرض المحررة فى الرمادى.

وقال الدليمى، إن القوات الأمنية مستمرة فى تقدمها نحو جميع محاور المدينة حيث وصلت خمسة أفواج قتالية من مقاتلى عشائر الأنبار الآن إلى المناطق المحيطة بمدينة الرمادى فى القطاعين الشمالى والشرقى، استعدادا للسيطرة على الأرض التى يتم تطهيرها من إرهابيى داعش.
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