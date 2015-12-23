مسئول ليبى: 52 من المليشيات المسلحة وافقت على الاتفاق السياسى

أعلن نائب حكومة الوفاق الوطنى بليبيا أحمد معتيق، موافقة 52 من المليشيات المسلحة على الاتفاق السياسى الذى وقعه الفرقاء الليبيون فى الأيام الماضية، بمدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة.

وقال معتيق- فى تصريح الأربعاء- أن 52 من المليشيات المسلحة أعلنت موافقتها على الاتفاق السياسى، وخاطبت الأمم المتحدة بذلك، مشيراً إلى وجود جهود كبيرة لتأمين مقر حكومة التوافق فى طرابلس.

ودعا جميع الأطراف الليبية إلى التوحد ومحاربة تنظيم "داعش"، لافتا إلى أن بعض الجماعات السياسية تريد تصدير الصورة بوجود حكومة أخرى داخل ليبيا لكن ليست هذه الحقيقة، وعلى المجتمع الدولى العمل فقط مع حكومة التوافق، فنحن نحتاجها لبناء الدولة والجيش ومحاربة الإرهاب فى ليبيا".

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، قد كشف فى تصريحات سابقة، أن بعثته تجرى اتصالات مع مسئولين أمنيين فى طرابلس، بهدف التوصل إلى اتفاق يسمح لحكومة الوفاق الوطنى بمباشرة مهامها فى العاصمة.

من ناحية أخرى قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى ليبيا، على الزعترى، أن خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة بليبيا، التى تم إطلاقها أخيرًا حددت 2.44 مليون شخص – بينهم 435 الف نازح بحاجة إلى الحماية وشكل من أشكال المساعدة الإنسانية.

وأضاف الزعترى فى تصريح اليوم، أن برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة يحتاج إلى 47.4 مليون دولار أمريكى كى يتسنى له مواصلة خطته الرامية إلى الوصول إلى الفئات الأكثر عوزًا ويقدر عددهم بـ 210 آلاف شخص فى العام 2016.

وتابع "نحن قلقون إزاء الوضع الإنسانى المتردى فى ليبيا إذا لم يتم تخصيص التمويل الكافى للاستجابة للمحتاجين".

وأضاف أن خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2016 غير ممولة حتى الآن، وهذا الوضع غير مقبول، لذا يتعين على الحكومة الليبية والمجتمع الدولى الانتباه لفداحة الأزمة الإنسانية الليبية الحالية والمستقبلية إذا لم يتم تلقى التمويل فى الوقت المناسب وبالحجم المناسب.