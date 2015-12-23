"صحة سوهاج": اشتباه فى إصابة سيدة بأنفلونزا الطيور وحجزها بمستشفى الحميات

قال الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن مستشفى حميات سوهاج استقبلت سيدة تبلغ من العمر 45 عاما مصابة باشتباه بمرض أنفلونزا الطيور، وتم حجزها بالمستشفى بعد أخذ عينات منها لإرسالها إلى المعامل المركزية للتأكد من إصابتها بالمرض من عدمه، مشيرا إلى أنه لا توجد حلات إصابة بمرض أنفلونزا الخنازير بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المديرية استعدت لمواجهة مرض أنفلونزا الطيور، والتى يصاب بها المخالطين للطيور المصابة فى القرى والمراكز أو الطلاب فى المدارس، مشيرا إلى أن دور المديرية يكون فى اكتشاف حالات البؤر المصابة بالأنفلونزا، بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى من خلال فرق تابعة لمديرية الصحة لمتابعة المخالطين للطيور، مشيرا إلى أن أعراض المرض تظهر بأعراض ارتفاع فى درجات الحرارة مع عدم استجابة للمضادات الحيوية لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة، بالاضافة إلى الإصابة بالالتهاب الرئوى الشديد، ووقتها يجب على المريض التوجه فورا إلى المستشفى لوضعه تحت الملاحظة وسحب عينة منه للتأكد من إصابته بالمرض من عدمه.

وقال وكيل وزارة الصحة إن هناك فريق طبى يقوم يوميا بالمرور على المدارس بالتعاون مع التأمين الصحى للكسشف يوميا على طلاب المدارس، لرصد أى حالات اشتباه بمرض أنفلونزا الطيور، مشيرا إلى أن المستشفيات يتوفر بداخلها الأمصال الخاصة بأنفلونزا الطيور، بالاضافة إلى التطعيمات فى المرحلة الإبتدائية والإعدادية وهى "دفتيريا – التيتانوس - الحمى الشوكية".

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن محافظة سوهاج لا يوجد بها مركز حكومى لعلاج الإدمان، مشيرا إلى أنه يتم حاليا بناء مستشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان خلف مستشفى الصدر، وهى تابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، وسيتم الانتهاء منها عام 2016، مؤكدا أنه أغلق مركز خاص لعلاج الإدمان فى مركز جرجا كان يعمل بدون ترخيص.

كما أشار وكيل وزارة الصحة، أنه تم إحالة 30 طبيبا إلى التحقيق والنيابة الإدارية خلال عام 2015 بتهمة الإهمال والتقاعس فى العمل والإهمال الجسيم على مستوى مراكز المحافظة.

وبسؤاله عن إغلاق عدد من الوحدات الصحية، نفى وكيل وزارة الصحة إغلاق أى وحدة بالمحافظة، مشيرا إلى أن هناك نقص فى عدد الأطباء فى الوحدات الصحية، ويتم سد العجز عن طريق انتداب بعض الأطباء إلى الوحدات الصحية، مؤكدا على تطوير 81 وحدة صحية على مستوى المحافظة، وإدراجها ضمن مشروع تطوير الأداء بوزارة الصحة، وهو يهدف إلى نظام إدخال الأخصائى داخل هذه الوحدات.

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