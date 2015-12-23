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بالصور.. وصول 286 سائحا لميناء الغردقة

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بالصور.. وصول 286 سائحا لميناء الغردقة بالصور.. وصول 286 سائحا لميناء الغردقة
استقبل ميناء الغردقة صباح اليوم السفينة السياحية هامبورج وعلى متنها 286 سائحا من مختلف الجنسيات و169 طاقما، وذلك لزيارة المعالم السياحية ومتحف الأحياء المائية بخليج السويس والتمتع بالرياضات المائية.

وتم إنهاء كافة إجراءات الجوازات على متن السفينة واستقبالهم بصالات الوصول لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك.

وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على ضرورة التنسيق مع الجهات العاملة بالميناء، ورفع درجة الاستعداد وتسهيل كافة الإجراءات وتوفير باصات مكيفة لنقل السائحين برفقة سيارات شرطة السياحة لتأمينهم أثناء جولاتهم بالمدينة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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