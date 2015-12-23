السيسى يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية بمناسبة المولد النبوى

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو وملوك وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف.

وأعرب الرئيس فى برقياته للزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهانيه بهذه الذكرى العطرة، داعياً الله تعالى أن يعيدها عليهم وعلى شعوبهم وسائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى برقيات التهنئة بمناسبة ذكرى المولد الشريف إلى مسلمى مصر المغتربين.

وتلقى الرئيس السيسى برقيات تهنئة بهذه المناسبة الكريمة إلى كبار رجال الدولة.. معربين فيها عن خالص تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصرنا الحبيبة بدوام العزة والرفعة.