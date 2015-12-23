82% من مرضى القولون العصبى لا يحصلون على المستوى الكافى من فيتامين (د)

كشف خبراء أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبى قد لا يحصلون على القدر الكافى من أشعة الشمس.

وخلص بحث لعلماء من جامعة شيفيلد- بحسب صحيفة ديلى ميل البريطانية- إلى أن 82% ممن يعانون من متلازمة القولون العصبى لديهم مستويات غير كافية من فيتامين (د).

يشار إلى أن فيتامين (د) غالبًا ما يتم إنتاجه عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس التى تؤدى إلى تخليق الفيتامين فى الجسم. وأوضحت الدراسة أنه يمكن لمكملات فيتامين (د) أن تساعد فى تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبى.

وقال الدكتور برنارد كورفى، المشرف على الدراسة، إن "بحثنا أظهر أن غالبية من يعانون من متلازمة القولون العصبى الذين خضعوا لدراستنا يحصلون على مستويات غير كافية من فيتامين (د)".

وأضاف أن "ثمة ارتباط بين فيتامين (د) وجودة حياة الشخص الذى يعانى من المرض قياسا بالمدى الذى حددوه لتأثير متلازمة القولون العصبى على حياتهم".

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