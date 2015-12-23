فيديو - الزمالك يكتسح المحلة تاريخيا.. ولاعب الفلاحين أفسد عليه المئوية

بالنظر إلى تاريخ مواجهات الزمالك وغزل المحلة على مر التاريخ ووضعية الأخير الحالية في الدوري فإنه يمكن القول إن حامل اللقب سيخوض مباراة في متناوله.

يستضيف الفارس الأبيض فريق الفلاحين الأربعاء في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم ويسعى لحصد الثلاث نقاط بعد خسارته الأحد أمام طلائع الجيش.

ويمر المحلة بفترة صعبة للغاية منذ انطلاق المسابقة فلم يفز في أي مباراة وجمع فقط 3 نقاط من 9 مباريات لعبها حتى الآن واهتزت شباكه 11 مرة ولم يسجل سوى مرتين.

ويأمل رجال المدرب أحمد حسن في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل مصر في القاهرة التي شهدت آخر انتصار للمحلة على الزمالك في الدوري.

كان ذلك موسم 2009-2010 وانتهت المباراة وقتها بفوز الفلاحين على استاد القاهرة بهدف دون رد أحرزه محمد العتراوي من ركلة جزاء.

سجل دومينيك دا سيلفا أيضا من ركلة جزاء في لقاء الفريقين الأخير الذي أقيم على نفس الملعب في دور الـ16 لكأس مصر موسم 2013-2014 وانتهى 2-1 للأبيض وكان صاحب هدف المحلة هو العتراوي أيضا.

يتفوق الزمالك تاريخيا باكتساح في مواجهاته ضد المحلة ففاز في 65 مباراة وخسر فقط 14 من إجمالي 107 لقاء.

أسامة رجب

تضم قائمة المحلة العديد من اللاعبين صغار السن إضافة لبعض عناصر الخبرة الذين شاركوا كثيرا في مسابقة الدوري في المواسم الماضية.

أبرز هؤلاء اللاعبين هو أسامة رجب لاعب إنبي وطلائع الجيش السابق صاحب الـ31 عاما.

ولأسامة ذكرى ممتازة في مواجهة الزمالك كانت من 4 سنوات حين لعب في صفوف إنبي تحت قيادة المدرب القدير مختار مختار.

تمكن في نوفمبر 2011 من الفوز على الزمالك في نهائي كأس مصر 2-1 ليحرم جمهور استاد القاهرة من الاحتفال بتتويج فريقه في عامه المئوي بعد أيام قليلة من احتفاله بمرور قرن على إنشاءه في مواجهة أتليتكو مدريد.

بعد أشهر قليلة من هذا الفوز حقق أسامة انتصاره الوحيد على الزمالك في الدوري حين تغلب إنبي في يناير 2012 بهدفين لهدف في الجولة الـ16 من مسابقة الدوري التي لم تكتمل هذا العام.

لكن سبق هذا الانتصار أربع هزائم لأسامة ضد الزمالك في مسابقة الدوري كلها كانت مع إنبي.

وذاق أسامة طعم الخسارة أمام أبناء ميت عقبة مرة أخرى الموسم الماضي في لقاء الدور الأول بين الزمالك وطلائع الجيش الذي سحق فيه الأول منافسه بنصف درزن من الأهداف مقابل هدف.

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