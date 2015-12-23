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بالصور.. أهم لقطات مصورة لأحداث عام 2015 الأكثر جدلاً

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بالصور.. أهم لقطات مصورة لأحداث عام 2015 الأكثر جدلاً بالصور.. أهم لقطات مصورة لأحداث عام 2015 الأكثر جدلاً
عاش العالم هذا العام 12 شهراً من الحزن والزعر والقلق من شدة الاحداث التى تندلع بشكل مفاجئ فى مختلف أرجاء العالم، فهو عام كما تم وصفه من قبل إذاعة "أر تى إل الفرنسية "بعام الصدمة والقلق"، حيث أجمعت الإذاعة الفرنسية عدد من أكثر اللقطات المصورة التى أثارت العالم والتى تعبر عن الأحداث التى وقعت فى مختلف البلدان بداية من أحداث شارلى إيبدو فى يناير الماضى وحتى أحداث باريس وسان دونى الأخيرة، واتُخذت هذه الصور من قبل المصورين الصحفيين المتابعين للأحداث المختلفة وتم إختيار أفضلهم وأكثرهم تعبيراً عن الاحداث الأكثر إثارة فى 2015.

اليوم السابع -12 -2015
>ومن أهم اللقطات كانت لساحة الجمهورية فى فرنسا والتى ملئها آلاف الفرنسيين تضامنا مع ضحايا حادث شارلى إيبدو الإرهابى والتنديد به، وتم إلتقاطها فى 11 يناير، وإلتقطها المصور كنزو تريبويار.

اليوم السابع -12 -2015
>وفى لقطة أخرى تظهر أنجيلا ميركل وهى تواسى الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند بعد الاحداث الدامية التى شهدتها باريس فى 7 يناير (حادث شارلى إيبدو) والتقطتها مصور وكالة الأخبار الفرنسية فى 11 يناير الماضى.

اليوم السابع -12 -2015

وفى 13 يناير تم إلتقاط صورة لرئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس وهو يبكى أثناء تأبين عدد من الشرطيين الذين تم قتلهم فى أحداث شارلى إيبدو والتقطتها فرنسوا مورى.

اليوم السابع -12 -2015
>وفى هذه الصورة تظهر فتاتان جالستان تبكيان على رمال شاطئ مدينة سوس التونسية عقب الهجوم المسلح الذى أودى بحياة الكثير من السياح فى تونس، والتقط هذ المشهد كنزو تريبويار فى 28 يوينو.

اليوم السابع -12 -2015
>وهذه الصورة التى يظهر فيها عجوز يجلس منهارًا على الأرض، لعدم تمكنه من صرف معاشه ومقداره 120 يورو، تلخص الأزمة اليونانية، وأصبحت رمز للأزمة فى اليونان، وإلتقطها ساكيس ميتروليديس فى 3 يوليو.

اليوم السابع -12 -2015
> وفى هذه الصورة تظهر ملامح الطفولة والبراءة المشتتة، فهى لطفلة سوريا حاولت العبور من تركيا لليونان ضمن المهاجرين واللاجئين، وتم إلتقاطها فى 13 أغسطس بواسطة أنجيلوس تزورتزينيس.

اليوم السابع -12 -2015
>اما هذه اللقطة كان لها القدرة على غزو القلوب وزرع الحزن بداخلها، فهى تظهر طفل جسد أزمة المهاجرين وهو إيلان الذى أصبح الطفل الأكثر إثارة للجدل هذا العام، بعد وفاته غرقاً على السواحل التركية ودفعته الأمواج إلى الشاطئ.

اليوم السابع -12 -2015
>كما كانت صورة الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند وهو يتقدم حفل تأبين ضحايا تفجيرات باريس الأخيرة، والتى ومن خلفه وزراء الدولة الحاليين والسابقين، وبحضور المصابين وأهالى الضحايا وكان الحزن يخيم على الأجواء، والتقطت فى 27 نوفمبر من قبل المصور ميجيل ميدينا.

اليوم السابع -12 -2015
>وهذه اللقطة التى تعد من أهم ما لقطات الصحافة العالمية فى 2015، يظهر فيها الرئيس الأمريكى باراك أوباما وهو يواسى الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند، وعمدة باريس أن إيدالجو بعد أحداث 13 نوفمبر الإرهابية، وكانوا فى موقع الأحداث لإشعال الشموع ووضع الزهور، وتم التقاطها فى 30 نوفمبر.

اليوم السابع -12 -2015
>وأيضاً صورة وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس خلال كلمته الختامية خلال مؤتمر المناخ الذى عقد بباريس، فى 12 من ديسمبر الجارى، ويعد مؤتمر بالمناخ حدث عالمى حضره قادة ورؤساء حكومات الكثير من الدول.

- بالصور.. تايم الأمريكية تنشر أهم 10 لقطات لعام 2015 منها الطفل "إيلان"
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