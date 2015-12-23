مبعوث الاتحاد الإفريقي لجنوب السودان يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

غادر مبعوث الاتحاد الإفريقي لجنوب السودان ألفا عمر كوناري، القاهرة، اليوم الأربعاء، بعد زيارة لمصر استغرقت 3 أيام التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري لبحث المهمة الموكلة إليه لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الرئيس سلفاكير رئيس جنوب السودان ونائبه رياك مشار .

وبحث مبعوث الاتحاد الإفريقي خلال لقاء الرئيس السيسي سبل التغلب على مختلف التحديات التي تواجه تنفيذ اتفاق السلام ، كما وجه التهنئة للرئيس على استكمال استحقاقات خارطة المستقبل بإتمام الانتخابات البرلمانية, مشيدا بما تحقق من تقدم يعكس سلامة المسار السياسي في مصر.

وأكد خلال لقائه بوزير الخارجية حرصه على الاستماع إلى تقييم مصر للوضع في جنوب السودان وكيفية تجاوز التحديات التي تواجه اتفاق السلام محذرا من مخاطر بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه في ظل الانتهاكات المتكررة للاتفاق ومخاطر تحول الوضع إلى الفوضى الكاملة.