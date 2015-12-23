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النيابة تواصل التحقيق مع قريب زعيم تنظيم القاعدة فى قضية تحالف دعم الشرعية

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النيابة تواصل التحقيق مع قريب زعيم تنظيم القاعدة فى قضية تحالف دعم الشرعية النيابة تواصل التحقيق مع قريب زعيم تنظيم القاعدة فى قضية تحالف دعم الشرعية
تواصل جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع عمر.م.ع ابن خال زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى والمحبوس ‏15‏ يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بالتحريض على العنف والانضمام إلى تنظيم إرهابى فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تحالف دعم الشرعية".

ووجهت النيابة المتهم عمر.م.ع ابن خال أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة بالإتهامات والإنضمام إلى تحالف دعم الشرعية والذى يدعم جماعة الإخوان الإرهابية، والتى تدعوا للتحريض على ارتكاب أعمال عنف وشغب أنكر كل التهم الموجهة إليه نافيا علاقته بدعم الإرهاب أو التحريض عليه.

وأضافت التحقيقات أن النيابة وجهت إلى المتهم تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستخدم الإرهاب كوسيلة لتحقيق أغراضها والتحريض على العنف والانضمام إلى تحالف دعم الشرعية.

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