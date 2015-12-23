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سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الكابلات النحاسية بالبحيرة

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سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الكابلات النحاسية بالبحيرة سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الكابلات النحاسية بالبحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقات الكابلات النحاسية بمركز الدلنجات.

تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين قيام كلاً من "م.ى.ع" 24 سنة عامل، و"و ر.م.ا" 25 سنة عاطل، و"ع.ع.ع." 20 سنة عاطل، و"م.م.ك" 25 سنة عاطل، و"ا.ى.ع" 23 سنة عاطل، ومقيمين قرية أحمد رامة الدلنجات، بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما يتزعمه الأول تخصص فى سرقة الكابلات متخذين من مدينة الدلنجات مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الأول والثانى والثالث، وضبط بحوزتهم سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش تركى الصنع تحمل أرقام 1548994، بالاضافة إلى 5 طلقات من ذات العيار، وكذا 2 جوال كبير الحجم به كابلات نحاسية.

جارى تطوير مناقشة المتهمين المضبوطين، وفحص أبعاد نشاطهم الإجرامى والعمل على ضبط المتهمان الهاربان، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11180 جنايات الدلنجات لسنة 2015، والعرض على النيابة العامة.
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