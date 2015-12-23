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أكاديمية الشرطة تحتفل بتخريج دورات جديدة من الضباط المتدربين

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أكاديمية الشرطة تحتفل بتخريج دورات جديدة من الضباط المتدربين أكاديمية الشرطة تحتفل بتخريج دورات جديدة من الضباط المتدربين
احتفلت أكاديمية الشرطة بتخريج الدورة الثالثة من الضباط المتدربين بكلية التدريب والتنمية، حيث تم تدريب 444 ضابطا على مستوى 21 معهد تدريبى – عام وتخصصى – منهم 392 ضابطًا بمعهدى القادة والتدريب، والذين كانوا بمثابة نموذج يُحتذى به فى الانتظام والجدية، الأمر الذى ساهم فى انتظام العملية التدريبية وتحقيق معدلاتها المستهدفة، حضر الحفل اللواء مدير كلية التدريب والتنمية، وقيادات الكلية.

يأتى ذلك فى إطار حرص كلية التدريب والتنمية على تطوير وتحديث برامجها التدريبية لمواجهة متطلبات المرحلة الراهنة على الساحة الأمنية، فقد استهدفت الكلية فى أحد أهم محاورها الاستراتيجية تعظيم المعارف وصقل المهارات للسادة الضباط مُتدربى الفرق والدورات التدريبية للارتقاء بمستوى الأداء الأمنى، وتوسيع قاعدة المستفيدين من أعمال المنظومة التدريبية والتى تحققت خلال هذه الدورات.

كما إستحدثت الكلية عدد من الأساليب الإجرائية والتنظيمية التى ساهمت وبكل فاعلية فى إنفاذ مناهج وبرامج التدريب العملى الميدانى والذى روُعى أن تكون محاكى للواقع العملى الشرطى.

وتم تكريم أوائل المتدربين بالفرق التدريبية ومنحهم شهادات التخرج فى نهاية الحفل.

جدير بالذكر أن إجمالى عدد الضباط المتدربين فى التدريب العام والتخصصى خلال الثلاث دورات الأولى منذ العام التدريبى الحالى بلغ 4804 ضباط بمعاهد التدريب التابعة للكلية ومراكز تدريب الشرطة بمديريات الأمن.

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