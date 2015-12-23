"مليونية الصلاة على النبى" تتصدر "تويتر" فى ذكرى مولد الرسول

تصدر هاشتاج "مليونيه_الصلاه_على_النبى" قائمة الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صباح اليوم الأربعاء، تزامنًا مع حلول ذكرى المولد النبوى الشريف.

وتوالت تغريدات رواد "تويتر" عبر الهاشتاج، مُصلين على المصطفى وطالبين شفاعته فى يوم مولده، مشاركين بالصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهذه المناسبة المباركة.

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