مجمعات الأهرام تبيع اللحوم والدواجن والأسماك دون ربح بمناسبة الأعياد

أعلن طارق طنطاوى، رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرح مبادرة لبيع منتجات اللحوم والدواجن والأسماك بسعر الشراء دون تحقيق هامش ربح للشركة، وذلك بمناسبة أعياد مولد النبوى ورأس السنة والكريسماس، حيث يتم طرح المنتجات فى جميع فروع المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 162 فرعا بمحافظتى القاهرة والجيزة بهدف العمل على تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عنهم.

وقال طارق طنطاوى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الشركة قررت بيع المنتجات بنفس سعر شرائها من الموردين دون تحقيق هامش ربح بمناسبة الأعياد، حيث يبلغ سعر كيلو اللحوم البتلو المشفى مجمد 38 جنيها وكيلو الكبد البتلو مجمدة 25 جنيها والموزة البتلو بالعظم مجمدة 26 جنيها وكيلو الرومى 25 جنيها وكيلو الوراك الرومى 23 جنيها والدبوس الرومى 28 جنيها وكيلو الفيليه الدواجن 36 جنيها وكيلو الشيش الدواجن 34 جنيها وكيلو أوراك الدواجن 17.5 جنيه وكيلو أجنحة الدواجن 11 جنيها وكيلو كيلو السمان 2 قطعة جامبو 10.50 جنيه وكيلو السمان 4 قطعة 12.5 جنيه وكيلو البط 18.5 جنيها وكيلو السمك ماكريل 11 جنيها وكيلو السمك الفيليه باسا أحمر 13 جنيها وكيلو السمك البربونى 17.5 جنيها.

وأوضح طنطاوى، أنه تم طرح حلاوة المولد النبوى بمناسبة المولد النبوى بأسعار مخفضة 20% مقارنة بمثيلاتها بالأسواق الأخرى.