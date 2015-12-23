الأهالي يعارضون الخطة الجديدة لملعب بيكام في ميامي

(إفي) لا تزال المشاكل التي يواجهها اللاعب الإنجليزي السابق ديفيد بيكام لانشاء ملعب كرة قدم في ميامي قائمة حيث أن رابع مكان اختاره النجم للمشروع اصطدم بمعارضة أهالي حي أوفرتاون، وفقا لما ذكرته وسائل اعلام محلية.

وفي الوقت الذي يبدو فيه أن خطة بيكام للاستحواذ على أرض بمساحة تسعة فدادين في أوفرتاون، وذلك عقب ثلاث محاولات فاشلة في مناطق مختلفة بوسط ميامي ظهرت معارضة الأهالي لتتحول لصداع في رأس النجم الإنجليزي.

وأعرب سكان حي سبرينج جاردين، المجاور للأرض التي يرغب فيها ميامي بيكام يونايتد انشاء ملعبه للمشاركة في الدوري الأمريكي عن شعورهم بالقلق وعدم الراحة من المشروع.

وقال أحد أهالي المنطقة في تصريحات لقناة التليفزيون العاشرة محليا "ما هو ارتفاع الملعب" معربا عن قلقه من أن يتسبب في ضياع الاضاءة الطبيعية.

يشار إلى أن الأراضي التي يسعى بيكام لانشاء الملعب عليها تقع بجانب قناة تابعة للحي لها أهمية تاريخية، حيث سبق وعارض الأهالي اقامة سجن وطريق سكة حديدية عندها.

يذكر أن نادي ميامي بيكام يونايتد كان أعلن توصله لاتفاق بشراء الأرض التي تبلغ مساحتها أكثر من 36 ألف متر مربع والواقعة بهذا الحي المتواضع بشمال غرب وسط ميامي.

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