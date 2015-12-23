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محافظ جنوب سيناء يكرم السفير الأوكرانى ويشكره على موقف بلاده تجاه مصر

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محافظ جنوب سيناء يكرم السفير الأوكرانى ويشكره على موقف بلاده تجاه مصر محافظ جنوب سيناء يكرم السفير الأوكرانى ويشكره على موقف بلاده تجاه مصر
استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، السفير هينادى لاتى سفير أوكرانيا فى القاهرة، وذلك بمدينة شرم الشيخ، ورحب المحافظ بضيفه الأوكرانى بمدينة السلام، وقدم له الشكر على موقف بلاده حكومة وشعبا، وعلى موقفهم الثابت والمشرف تجاه بصفة عامة وشرم الشيخ بصفة خاصة، وهذا ما يتضح جليًا فى استمرار تدفق السياحة الأوكرانية دون توقف ودون التأثر بما اتخذته بعض الدول من قرارات بعد حادث الطائرة الروسية.

كما تناول اللقاء سبل تنمية العلاقات بين مصر وأوكرانيا، خاصة فى المجال السياحى، وتمت مناقشة فكرة إقامة تآخى بين مدينة شرم الشيخ وإحدى المدن الأوكرانية، ثم قام المحافظ بتقديم درع المحافظة إلى السفير شاكرًا له مجددًا موقف بلاده المشرف تجاه مصر.

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مصر 365

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