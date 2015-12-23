وزير التموين : ثبات واستقرار أسعار الأسمنت خلال ديسمبر

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك استقرار وثبات في أسعار الأسمنت منذ بداية العام وحتي الآن، حيث ثبتت مصانع وشركات الأسمنت الحد الأقصى لأسعارها خلال شهر ديسمبر الحالي وأنه لم تتطرأ أي زيادة في الأسعار عن الشهر السابق.

وأكد حنفي، خلال بيان له الأربعاء، أن أسعار مجموعة السويس للأسمنت وهي “أسمنت بورتلاند طرة، وأسمنت حلوان والسويس للأسمنت، بلغت 850 جنيها للطن، والقومية للأسمنت 750 جنيها للقاهرة الكبري، و770 جنيها لكافة المحافظات، وأسمنت أسيوط 859 جنيها للطن، وأسمنت العامرية 831 جنيها للطن، وشركتي الاسكندرية وبني سويف 720 جنيها للطن”.

وأضاف، أن أسعار شركة لافارج للأسمنت بلغت871 جنيها للقاهرة، و893 جنيها لباقي المحافظات، وأسمنت سيناء 800 جنيه لكافة المحافظات ماعدا جنوب سيناء 815 جنيها للطن، وأسمنت مصر بني سويف 760 جنيها، وشركة مصر قنا 750 جنيها للقاهرة، و790 جنيها لكافة المحافظات، وشركة جنوب الوادي 790 جنيها للطن، وميد كوم أسوان 800 جنيه لكافة المحافظات، و850 جنيها للقاهرة وسيناء للأسمنت الأبيض 780 جنيها، والعربية للأسمنت 897 جنيها، والسويدي للأسمنت 879 جنيها للقاهرة، و899 جنيها لباقي المحافظات، وشركة وادي النيل 877 جنيها للطن، والعريش للاسمنت 650 جنيها للطن، وشركة صناعات مواد البناء 860 جنيها، والنهضة للصناعات 850 جنيها للطن، وأسيك المنيا للأسمنت 820 جنيها للطن، والأسبانية المصرية 540 جنيه لسعر الطن.

وأشار حنفي، إلى أن هذه الأسعار تستمر لمدة شهر، وأن متوسط إنتاج الأسبوع بلغ مليون و53 ألف طن مقارنة بمتوسط أسبوع من الشهر السابق حيث بلغ 989 ألف و414 طن أسمنت، لافتا إلى أن إجمالي المعروض للتوزيع لدى الشركات حوالي 2 مليون و44 ألف طن، وبلغ متوسط الأسبوع من الشهر السابق مليون و973 ألفا و971 طن وبلغت كميات الاسمنت التي تم توزيعها في السوق المحلي خلال أسبوع 997 ألف و710 طن مقارنة بنفس الفترة من الشهر السابق والذي بلغ 923 ألف و583 طن.

من جانبه، أكد الدكتور سيد حجاج، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه متاح للشركات والوكلاء البيع بأقل من هذه الأسعار؛ بشرط الاعلان عنها عند البيع للمستهلك، مشيرا إلى أن مفتشي القطاع يقومون بحملات رقابية يومية على شركات ومصانع الأسمنت وتجار الجملة والتجزئة للتأكد من الالتزام بهذه الأسعار.