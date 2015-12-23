إصابة شخصين في انفجار بالقرب من مطار بإسطنبول

أعلنت شركة طيران بيجاسوس، اليوم الأربعاء، وقوع انفجار في منطقة يوجد بها مرأب للطائرات في مطار صبيحة جوكتشن بمدينة اسطنبول التركية مما أدى الى إصابة اثنين من عمال النظافة في طائرة قريبة لكن لم يتضح سبب الانفجار.

> وأضافت الشركة، وفقًا لما نقلته سكاي نيوز عربية، أن الانفجار وقع الساعة 0205 صباحًا بالتوقيت المحلي (0005 بتوقيت غرينتش) بينما لم يكن يوجد أي ركاب في المنطقة أن العمليات مستمرة بشكل عادي في المطار الواقع في الجانب الآسيوي من المدينة.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء إن الشرطة التركية التي كان أفرادها يرتدون سترات واقية ويحملون السلاح فرضت إجراءات أمن مشددة على مداخل المطار عقب الانفجار وفتشت السيارات في المنطقة بينما كانت طائرة هليكوبتر تحلق في الأجواء.

وذكرت الوكالة أن أحد عاملي النظافة اصابته خطيرة في الرأس بينما أصيب الاخر في يده وأنهما نقلا الى المستشفى.

وقالت شركة بيجاسوس التي تدير مطار صبيحة جوكتشن في بيان مقتضب إنه لا توجد مشكلة في اقلاع الطائرات وهبوطها في المطار وإن التحقيق في سبب الانفجار مستمر.