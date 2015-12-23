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إصابة ربة منزل وشخص آخر في مشاجرة بسبب خلافات عائلية بسوهاج

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إصابة ربة منزل وشخص آخر في مشاجرة بسبب خلافات عائلية بسوهاج إصابة ربة منزل وشخص آخر في مشاجرة بسبب خلافات عائلية بسوهاج

أصيبت ربة منزل وشخص أخر، الأربعاء،  في مشاجرة بسبب خلافات عائلية على المسكن بسوهاج.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج ، إخطارًا  من مركز شرطة سوهاج، بنشوب مشاجرة بين كل من رفعت عارف ذكي حسن 32 سنة سائق، وزوجته غادة عبد العزيز محمود محمد 20 سنة ربة منزل، طرف أول، وبين السيد عارف ذكي حسن 36 سنة “شقيق الأول”، وزوجته إيمان عبد المجيد عبد المتجلي 27 سنة ربة منزل، والطرفان يقيمان بناحية أولاد نصير – دائرة المركز.

وتبين إصابة غادة عبد العزيز محمود محمد، زوجة الأول، بـ”سحجات أعلي الصدر والساعد الأيمن”، وإصابة السيد عارف ذكي حسن 36 سنة،، مصابا بكسر أسفل عظمة الزند وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم .

وبالفحص تبين أن سبب المشاجرة خلافات عائلية علي المسكن، وبسؤال الطرفين تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما علي الأخر بالضرب وإحداث إصابته.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4 أحوال المركز، وجار العرض النيابة العامة.

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