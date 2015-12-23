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ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج مكسبات الطعم مجهولة المصدر بالقاهرة

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ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج مكسبات الطعم مجهولة المصدر بالقاهرة ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج مكسبات الطعم مجهولة المصدر بالقاهرة
تمكنت شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة، من إلقاء القبض على مدير مصنع لإنتاجه "مكسبات طعم" مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة العامة لتولى التحقيق.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين مفادها قيام مالك مصنع يعمل بدون ترخيص لمكسبات الطعم، بمحافظة القاهرة بإنتاج المواد الخام "مكسبات الطعم والرائحة" مستخدماً فى عملية الإنتاج خامات بعضها ذات تركيز عالى "منتهية الصلاحية" ومحظور استخدامها والبعض الآخر بدون مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها، وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات تحمل أسماء "كارما" .

وعقب تقنين الإجراءات القانونية انتقلت قوة أمنية من ضباط الإدارة وتمكنوا من ضبط مسئول المصنع و55 طنا و20 كيلو مكسبات طعم، معبأة داخل عبوات "منتج نهائى"، و35 طنا و335 كيلو مكسبات طعم خام بدون فواتير "مستلزمات إنتاج"، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

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مصر 365

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