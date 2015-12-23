المتحدث باسم بحرية ليبيا:عناصر من خفر السواحل الإيطالى يتعاونون مع المهربين

أكد العقيد أيوب قاسم، المتحدث باسم البحرية الليبية التابعة لحكومة طرابلس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الهجرة غير الشرعية تمثل تحديا كبيرا مع دخول المهاجرين من دول الجوار الليبى أو الدول الأفريقية، معتبرا أن إمكانيات البحرية الليبية محدودة فى ظل الظروف الصعبة التى تعيشها ليبيا إذ يتم الاعتماد على الدوريات التى تقوم بها عناصر البحرية والمعلومات التى تردها، مشيرا إلى أن التهريب يتم من مدن زوارة وصبراتة شرق العاصمة طرابلس.

وزعم المتحدث باسم بحرية طرابلس أن عناصر من خفر السواحل الايطالى يتعاونون مع المهربين ويعملون معهم بصفتهم أكثر الجهات المستفيدة من عمليات الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أنهم مستفيدين من دعم الاتحاد الأوربى الشهرى والذى يقدر من 9 إلى 10 مليون يورو شهريا، إضافة إلى أن رؤوس تجار الهجرة الغير شرعية متواجدين فى أوربا وأوروبيين متواجدين فى أعماق أفريقيا فى دول المصدر ويعملوا على التهجير، مشيرا إلى أن ما نراه من مهربين ليبيين وجنسيات أخرى عبارة عن أشخاص منتمين لشبكة تهريب دولية كبيرة تعمل بتنسيق عال وهى عصابات متشابكة تبدأ من افريقيا وتنتهى فى أوربا.