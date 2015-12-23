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حبس سيدة قتلت طفلتها وألقتها في حمام مستشفى القصير بالبحر الأحمر

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حبس سيدة قتلت طفلتها وألقتها في حمام مستشفى القصير بالبحر الأحمر حبس سيدة قتلت طفلتها وألقتها في حمام مستشفى القصير بالبحر الأحمر

ألقت مباحث قسم شرطة القصير، بالاشتراك مع مباحث مديرية أمن البحر الأحمر، القبض على “أم” قتلت ابنتها الرضيعة وتركتها فى حمام مستشفى القصير المركزى بعد حملها سفاحا، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 بدأت تفاصيل تلك الواقعة فور تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من قسم شرطة القصير، بإخطارهم من مستشفى القصير بالعثور على رضيعة داخل سيفون حمام الاستقبال بالمستشفى.

وتشكل على الفور فريق بحث ترأسه العقيد أسامة حلمى رئيس مباحث المديرية، والعقيد أيمن خلاف وكيل المباحث، والمقدم محمد عصام مفتش مباحث قسم شرطة القصير، وتم نقل جثة الرضيعة إلى مشرحة المستشفى بعد معاينة النيابة.

 وتبين من تحريات فريق البحث وبعد حصر عدد الواردين من السيدات إلى المستشفى فى يوم العثور على الواقعة أن وراء ارتكاب الجريمة سيدة تدعى “أ. أ” فى العقد الثالث من العمر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بإلقاء القبض عليها وبتضييق المناقشة اعترفت بقتل رضيعتها التى حملت بها من زنا وأنها تمارس الجنس مع العديد من الرجال مقابل مبلغ مالى، ولم تعرف من يكون والدها.

 حرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسها 4 أيام على ذمة التحبقيقات.

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